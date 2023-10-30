В Москве объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшение погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в первой половине дня ожидается ледяной дождь и гололёд.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие два дня в столице ожидается повышение температуры до 6 градусов. При этом возможен порывистый ветер и осадки.

Москва, Светлана Антонова

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