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Понедельник, 30 октября 2023, 12:24 мск

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В Москве объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшение погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в первой половине дня ожидается ледяной дождь и гололёд.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие два дня в столице ожидается повышение температуры до 6 градусов. При этом возможен порывистый ветер и осадки.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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