Антиизраильские беспорядки в Махачкале: ошибки власти могут привести к новому бунту

Ошибки в оценке антиизраильских беспорядков в Махачкале могут спровоцировать бунт в России на фоне раскола правящей элиты, считает политолог Юрий Баранчик. По его оценке, либеральные деятели продолжают тянуть Россию в поддержку Запада и Израиля, а народ это возмущает.

«У случившегося в Махачкалинском аэропорту антиизраильском стихийном массовом бунте есть одна немаловажная деталь: он не антирусский, не антироссийский и даже не антиеврейский, он антиизраильский, то есть направлен не на всех евреев без разбора, а на тех, кто самоотождествляет себя с подданством государству Израиль, окрасившему себя в то, во что оно себя окрасило, говоря словами златоуста Кличко. То есть конфликт в мусульманском Дагестане не национальный, он религиозно-ценностный, направленный против иудаизма как религии и граждан Израиля, самим фактом своего гражданства эту религию (с вытекающей из неё политикой) принимающих. Мы столкнулись с мощной всемирной консолидацией мусульман (вне зависимости от конфессий) против Израиля и Запада как консолидированным врагом ислама», – пояснил Баранчик в своем телеграм-канале.

Политолог полагает, что в числе этих врагов нет ни «России как государства, ни славянства, ни христианства, ни его православной конфессии, на даже российских евреев», которые мусульманами Кавказа «в лучшем случае воспринимаются равнодушно, а в худшем – холодно».

«Да, первая реакция после испуга – наказать за испуг. Слишком явным оказался вызов и федералам, и регионалам – стало ясно, что они не управляют повесткой. Ею управляют салафиты, ваххабиты, центры суннитского ислама за пределами России. Ничего другого в стране, где идеология запрещена статьёй Конституции, быть не могло: центру нечего сказать национальным окраинам, ибо Конституция для них вне круга их ценностей. Они ей подчинятся нехотя, но сами исповедуют шариат. Центр когда-то передал на аутсорсинг формирование смыслов в нацокраинах, и теперь их формируют другие», – отметил он.

«Но это другая проблема. Она не решается кадровыми и полицейскими репрессиями. Русские пока сами в поисках идентичности, но исламские нацокраины (с нашей подачи) её выбрали. С этим можно жить и работать, но надо работать, а не заливать местные элиты деньгами, думая, что они сами там всё разрулят. Они разрулят, но так, что потом центру придётся всё переделывать (Украина в пример). Но в происшедшем в Махачкале надо увидеть подоплёку: это конфликт не с нами», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, двойственность во властной элите РФ способна спровоцировать бунт. «Сейчас действия Центра должны быть хирургически выверенными, чтобы из арбитра не превратиться в участника. Российская элита расколота и имеет сильный произраильский и пробританский сегмент. И власть как бюрократический институт (а не личности) несвободна от влияния этой группы. Народ же стихийно пропалестинский (не проарабский) и именно потому, что так он показывает либеральной прозападной и произраильской группе свою фронду. Упрекать власть повода нет – её официальная позиция над схваткой. Но либеральная элита тянет Россию в поддержку Запада и Израиля, а народ это возмущает. Сейчас по неосторожности встать на сторону этой группы значит спровоцировать бунт», – считает Баранчик.

«Антиизраильский бунт в Махачкале опасен стихийностью, а не вектором направленности. Есть сигнал о том, что власти в определённой степени (не полностью) утратили управление повесткой в регионе. Это надо восстановить. Но не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, если её там нет. Иначе можно сделать не те выводы и совершить далеко идущие ошибки», – заключил Баранчик.

Напомним, накануне ночью в Махачкале толпа местных жителей ворвалась в аэропорт после прилета рейса из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать из страны граждан Израиля на фоне массовой гибели палестинцев в секторе Газа. В результате пострадало около 20 человек.

По факту массовых беспорядков Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Задержано порядка 60 человек.

Москва, Мария Соколова

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