«Может вспыхнуть и в Москве»: события в Махачкале грозят повториться во всей России

Массовые беспорядки в Дагестане при отсутствии социальных реформ и кадровых решений создают риски развала России. Такое мнение высказал политолог, главный редактор ИА «Аврора» Георгий Федоров. По его оценке, заигрывания с религиями, сдобренные безработицей и коррупцией, рано или поздно приводят к ксенофобии, национализму и религиозному фанатизму.

«Власти Дагестана разгребают последствия вчерашних событий, но сама ситуация страшная. Если кто-то до сих пор не понял, такие межнациональные и межрелигиозные столкновения приводят к большим конфликтам. Развал Советского Союза начался с инцидентов в Фергане, в аэропорту Звартноц, в Карабахе и т.д. Всплески такой розни бьют по межнациональному и межрелигиозному миру в стране. Заигрывания с религиями, сдобренные безработицей и коррупцией, рано или поздно приводят к ксенофобии, национализму и религиозному фанатизму. Что мы и увидели вчера в Махачкале. Эта искра может вспыхнуть и в Москве. Хочу напомнить, что огромное число мигрантов остаётся вне поля зрения властей», – подчеркнул Федоров в своем телеграм-канале.

Политолог полагает, что за такие всплески межнациональной вражды невозможны без социальных, экономических и политических внутренних противоречий, которые подогревает бездействие властей. «События 29 октября в Махачкале – это только первый заметный случай. Хочется надеяться, что он же и последний, но пока оптимизма мало. Чтобы предотвратить повторения, нужны реформы. Социалистические. Чтобы все были равны перед законом. Чтобы было справедливое распределение ресурсов. Только социалистический уклад может убрать эти противоречия», – считает Федоров.

«Враг, в том числе, извне всегда будет готов воспользоваться такими конфликтами. Если предположить, что и здесь координация действий обезумевшей толпы велась внешними силами, то только потому, что наши спецслужбы пропустили реальную угрозу, пока крутили студентов на митингах… Выводы должны быть сделаны. Кадровые, в том числе. Если этого не будет, повторения не избежать», – заключил Федоров.

Напомним, накануне ночью в Махачкале толпа местных жителей ворвалась в аэропорт после прилета рейса из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать из страны граждан Израиля на фоне массовой гибели палестинцев в секторе Газа. В результате пострадало около 20 человек.

По факту массовых беспорядков Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Задержано порядка 60 человек.

Москва, Мария Соколова

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