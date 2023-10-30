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Понедельник, 30 октября 2023, 17:02 мск

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Ноябрь в Москве может начаться с температурного рекорда – Гидрометцентр

В ближайшие дни в московском регионе ожидается заметное потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к середине недели воздух в дневное время будет прогреваться выше 10°, после чего возможно небольшое похолодание, но – значения средней суточной температуры всё равно будут превышать норму.

Как уточнили синоптики, пик тепла придется на среду, 1 ноября, когда максимальная температура в Москве может оказаться в интервале от 11 до 13° – на уровне абсолютного максимума для этого дня, установленного в 1934 году на отметке 12,6°.

«В последующие дни станет прохладнее, значения средней суточной температуры все равно будут превышать норму примерно на 1,5°, по ночная температура будет близкой к нулю, по области местами отрицательной. Местами пройдут небольшие осадки», – добавили в Гидрометцентре.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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