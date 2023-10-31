ФСО проведёт в центре Москвы учения с привлечением бронетехники

В Москве к плановым ежегодным учениям Федеральной службы охраны (ФСО), которые пройдут 1-3 ноября в центре Москвы, может быть привлечена бронетехника. Об этом говорится в официальном сообщении службы.

Предполагается, что учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб. Основные этапы пройдут на территории Дома правительства РФ, комплекса зданий администрации президента, Совета Федерации и Госдумы.

«В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности. Обращаем внимание, что для реализации ряда вводных во время проведения учений возможно использование бронированной техники подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан при этом не планируется», – пояснили в ФСО.

Москва, Светлана Антонова

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