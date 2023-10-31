Патрушев констатировал высокую зависимость России от зарубежных технологий и оборудования

Россия остается в большой зависимости от зарубежных технологий – дальнейшее использование параллельного импорта в России должно быть обоснованным, чтобы не создавать препятствия для развития отечественных разработок. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Серьезная зависимость от импортного оборудования и комплектующих сохраняется в станкостроении, тяжелом машиностроении, производстве медицинской техники. Высокой остается зависимость экономики России и от импорта электронной компонентной базы, специализированного программного обеспечения, научно-лабораторного оборудования, лекарственных средств», – констатировал он (цитата по РИА «Новости»).

«Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров», – подчеркнул Патрушев.

«Инвестиционная и инновационная активность компаний, особенно на рынках наукоемкой и технологичной продукции, выросла незначительно. По-прежнему не разработан экономически обоснованный баланс между внутренним потреблением, экспортом и импортом промышленной продукции, прежде всего критически необходимой для достижения технологического суверенитета… Отечественные компании зачастую продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных продуктов, не используют имеющийся в стране научно-технический потенциал для проведения перспективных разработок», – отметил секретарь Совбеза РФ.

Москва, Мария Соколова

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