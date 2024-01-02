Подписчики множества каналов в социальной сети Telegram поддержали инициативу «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» об увековечивании памяти бывшего главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По мнению людей, Герои России, такие как основатель «Оркестра», заслужили это своими подвигами.

Комментаторы публикации в сообществе «Разгрузка Вагнера» отметили, что столь выдающихся личностей как руководитель «музыкантов» необходимо помнить. По мнению одного из них, будущие поколения должны знать об их достижениях, и о том, какой вклад они внесли в процветание Родины.

Подписчики канала подчеркивают, что глава ЧВК «Вагнер» является человеком, которого помнят и уважают люди из разных возрастных групп. Они отмечают, что народ солидарен с инициативой общественной организации и готов подписать любые петиции и прошения для ускорения данного процесса.

Другие говорят о том, что инициатива может получить отказ из-за негативного отношения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова к Пригожину. Однако многие из них утверждают, что глава северной столицы должен уступить и увековечить память Героя России.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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