Аномальные морозы в Москве: зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы

В московском регионе аномальные морозы вышли на пик – в столице зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы на 15 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.

Синоптик обратил внимание, что на базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила -26,4 , на Балчуге -24,8 , в Тушино -27,1 . К 08:00 мороз в столице окреп до -26,9 .

«В Подмосковье местами ударили 30-градусные морозы, которые были отмечены на следующих метеостанциях: Шаховская -30,2 , Пушкино -30,5 , Солнечногорск -30,8 , Луговая -31,0 , Дмитров -31,2 , Клин -31,9 », – уточнил Тишковец.

По его словам, таких морозов 4-го января в Москве не было 42 года (1982 г. -27,7 ). Рекорд для этого дня принадлежит 1894 году, когда метеорологи зафиксировали -34,3 .

«В последующие ночи холод начнёт неохотно отступать, и к 9-10 января температурный фон вернётся в свое климатическое русло», – добавил Тишковец.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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