В Москве произошел пожар на трансформаторной подстанции: городские службы переводят жилые дома на резервную схему

Сегодня утром в Москве загорелась трансформаторная подстанция, расположенная в Высоковольтном проезде. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, сообщение о ЧП поступила в 05:44.

В настоящее время осуществляется переключение отдельных потребителей на резервную схему электроснабжения.

Как уточнили в комплексе городского хозяйства, ведется переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения.

«Еще порядка 40 домов в соответствии с технологическим графиком будут переключены в ближайшие полтора-два часа», – уточнили в ведомстве.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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