Морозные праздники: синоптик уточнил, когда ждать потепление в Москве

Морозы в московском регионе ослабеют после завершения праздников в начале первой рабочей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура поднимется до минус 5 градусов, но к следующим выходным возможно новое похолодание.

«Во вторник начнется небольшое изменение (погоды), воздушные массы изменят циркуляцию и будут поступать с запада. Ночь еще холодная, температура минус 20 – минус 15 градусов, а днем – от минус 8 до минус 3. Но такая температура примерно на 5 градусов ниже нормы», – уточнил метеоролог в комментарии «Интерфаксу».

Вильфанд пояснил, что в последующие дни в столичном регионе также будет «более мягкая погода» по сравнению с первой неделей года: в среду и в четверг ночные температуры прогнозируются в диапазоне от минус 12 до минус 7, днем – минус 10 – минус 5.

Однако небольшое потепление продлится недолго. Как отметил синоптик, «ближе к старому Новому году опять понижение температуры – не такое сильное, но все равно понижение».

Между тем, сегодня МЧС распространило предупреждение об аномальных рождественских морозах. «По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 6 по 8 января в г. Москве сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой на 7-15°С ниже климатической нормы», – говорится в сообщении столичного главка министерства.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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