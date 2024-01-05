«Рейдерство и военные спекуляции»: холдинг Фридмана и Авена потребовал от киевского режима миллиард долларов

Люксембургский холдинг ABH, в числе миноритарных акционеров которого российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, подал иск в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) против Украины более чем на $1 млрд из-за национализации Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»). Компания заявила, что украинские власти незаконно отобрали банк у его законных владельцев, «сочетая методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции».

В сообщении холдинга поясняется, что основой для претензий является договор между правительством Украины и Бельго-Люксембургским экономическим союзом о взаимном привлечении и защите инвестиций. Иск подробно описывает «растущую серию произвольных, непропорциональных, необоснованных и дискриминационных шагов Украины, которые привели к экспроприации банка путем принудительной национализации».

Банк Sense был национализирован на Украине летом 2023 года. Государство приобрело банк за 1 гривну. Киевский режим назвал поводом для национализации связь Фридмана и Авена с Россией, а также действующие против них персональные санкции.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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