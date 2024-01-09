Москве прогнозируют «погодные качели»

В ближайшие дни в московском регионе ожидается переменчивая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, причиной резких и быстрых погодных изменений станет серия ныряющих циклонов, вместе которыми будут отмечаться колебания температуры и атмосферного давления.

В среду, 10 января, ночью ожидается снег при температуре воздуха в Москве -10...-8°, по области -13...-8°. Днем в столице -8...-6°, в Подмосковье -10...-5°.

В четверг, 11 января, вновь ожидается снег, местами сильный. Ночью в Москве подморозит до -14...-12°, по области -15...-10°, местами до -20°. Днем ожидается около нуля с порывистым ветром местами до 18 метров в секунду.

В пятницу, 12 января, местами вновь возможен небольшой снег. Ночью в Москве похолодает до -17...-15°, по области -18...-13°, местами до -23°. Днем будет морозно: в столице -14...-12°, в Подмосковье -16...-11°.

В субботу, 13 января, преимущественно без осадков. Ночью -22...-17°, днем -19...-14°. В воскресенье, 14 января, временами ожидается небольшой снег. Ночью -21...-16°, днем -14...-9°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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