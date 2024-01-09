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Вторник, 9 января 2024, 18:28 мск

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В России запретили продавать детям алкогольное мороженое

Фото: Pixabay

Алкогольное мороженое в России будет продаваться по правилам спиртных напитков и будет запрещено для детей, передает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства РФ.

Как отмечается, с 2012 года вся пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% относится к алкогольной. Однако существует список товаров-исключений: они не считаются алкоголем, хотя в них содержится спирт. Раньше в этот перечень входило и алкогольное мороженое, а также содержащие спирт взбитые замороженные десерты, щербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед. Теперь эта продукция официально признана алкогольной.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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