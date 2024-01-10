В новогодние праздники в России произошло более 1 000 аварий в системе ЖКХ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ отказалось отвечать на вопрос об масштабах износа теплосетей и водоводов в стране. В ведомстве Ирека Файзуллина в ответ на запрос РИА «Новый День» лишь уточнили, что в период новогодних праздников в России произошло более тысячи аварий в системе ЖКХ, но это меньше, чем годом ранее, и заверили, что ситуация находится на особом контроле.

«Согласно данным Системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, за период c 30.12.2023 по 08.01.2024 на территории Российской Федерации зафиксировано 1 061 происшествие на объектах жилищно-коммунального хозяйства и в сфере эксплуатации жилищного фонда, что на 10,3% меньше, чем годом ранее», – пояснили в пресс-службе Минстроя РФ.

В министерстве также заверили, что «выстроенная система контроля аварий обеспечивает снижение времени проведения восстановительных работ». «Мониторинг происшествий осуществляется круглосуточно на протяжении всего отопительного периода. Для устранения последствий происшествий на объектах ЖКХ, произошедших в период новогодних праздников, в нормативные сроки были проведены аварийно-восстановительные работы. Устранение последствий крупных аварийных ситуаций находится на особом контроле в Минстрое России, ведется ежедневное взаимодействие с регионами», – говорится в ответе на запрос РИА «Новый День».

Стоит отметить, что Минстрой фактически не ответил на вопрос, какой процент износа теплосетей, водоводов целом по стране, и в каких регионах России наиболее критическая ситуация с состоянием коммунальной инфраструктуры, а также входит ли Московская область, где произошли очень серьезные аварии, в список регионов с наиболее критическим состоянием объектов ЖКХ.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в подмосковных Подольске, Химках, Солнечногорском и Раменском районах из-за аварий было нарушено теплоснабжение в жилых домах при 30-градусном морозе. Прокуратура и СК РФ начали проверку деятельности ресурсоснабжающих организаций. Возбуждены уголовные дела. В Подольске задержаны директор патронного завода и замглавы местной администрации.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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