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Среда, 10 января 2024, 16:22 мск

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Жители РФ массово поддержали увековечивание подвигов Героев России Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина

Архив. Фото: телеграм-канал Разгрузка Вагнера

По результатам опроса Telegram-канала «Надзорная» более 50 тысяч жителей России одобряют идею увековечивания памяти Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и других героев ЧВК «Вагнер».

Авторы канала «Мюсли Лаврова» отметили, что массовый резонанс говорит о том, что жители страны с уважением относятся к памяти воинов, защищавшим страну от внешних угроз на международной арене:

«Может к людям все-таки прислушаются и увековечат для потомков подвиги Героев России? А то мы все патриоты, а на деле, чтобы что-то сделали, нужен общественный резонанс».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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