Абсурд и хаос: подмосковная коммунальная катастрофа грозит всей России

Сильные морозы могут обернуться катастрофой с теплоснабжением по всей России, как это произошло в Подмосковье: где быстрее рванет, никто предугадать не сможет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве с участием депутатов Госдумы и экспертов Торгово-промышленной палаты. По их оценке, даже в Москве половина жилого фонда не готова к зиме по тем нормам, которые определены в законодательстве.

В частности, депутат Госдумы от «Единой России», замглавы парламентского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева обратила внимание, что в настоящее время продолжается эксплуатация советской коммунальной инфраструктуры, в которую не вкладывались средства почти 40 лет, что уже является большой проблемой.

«Стоимость производства гигакалории в такой котельной гигантская. Долгие годы мы ее действительно не ремонтировали. Кроме того, у нас система сейчас, которая поддерживает эту неэффективность. Потому что все выпадающие доходы для этой котельной – там невозможно же такую цену людям выставить – финансировались из бюджета… Мы не вкладывали в модернизацию. Мы вкладывали в то, чтобы всю устаревшую инфраструктуру поддержать», – пояснила она.

«Сейчас мы пришли к тому, что 40% инфраструктуры у нас требует немедленной замены, это только коммунальной. А если взять наши многоквартирные дома, то там ситуация еще хуже. Никто не знает, какой там износ, потому что у нас система технического учета в 2013 году приказала долго жить, и каждую осень представители межведомственных комиссий, которые подписывают акты готовности к зиме, вынужденные решать для себя такую непростую дилемму: либо подписать этот акт, признать, что этот объект со всеми его недостатками к зиме годен и дать тепло, либо не подписывать этот акт, и тогда это означает, что в дома тепло не придет», – констатировала Разворотнева.

Как полагает парламентарий, проблему усугубляет постановление правительства, ограничивающее проверки малого бизнеса. «У нас бездействует ГЖИ (Государственная жилищная инспекция), которая должна также проверять техническое состояние домов, работу управляющих компаний. Плановые проверки вообще отменили, внеплановые – только по согласованию с прокуратурой. ГЖИ, даже если выдало предписание, у него нет полномочий проверить как оно выполнено. Это, конечно, огромная проблема. Считаю, что эти ограничения в жилищной сфере должны быть ликвидированы, потому что мы доведем скоро ситуацию в многоквартирных домах до полного абсурда», – заявила она.

«Безусловно, найдут виноватого, но это не способствует решению проблемы. Какой у них выбор? Не подписывать акт готовности к зиме? Дом войдет в зиму без тепла? Его опять посадят по другим причинам. Поэтому посадка – не панацея. Панацея – это системная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры… и многоквартирные дома. Потому что перед каждым отопительным сезоном мы видим, что это у нас главный источник опасности – инженерная инфраструктура в домах. Да нам бы меньше нужно было тепла, если бы они были нормального класса энергоэффективности... Мы топим улицу и считаем, что нам должно хватить на всё. Никогда не хватит», – подчеркнула Разворотнева.

Член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Константин Крохин считает, что в нынешней ситуации контролирующие ведомства заботятся в большей степени о «чести мундира», а не о реальном состоянии инфраструктуры. «Московская жилищная инспекция превратилась в ведомство, которое всё подписывает. Потому что, если ты не подписываешь, тебе звонит управа, префект, вице-мэр по ЖКХ, потому что «плохо выглядим», то есть – честь мундира важнее. В Московской области произошла проблема с «честью мундира», и 110 тысяч человек подверглись опасности. Это произойдет и в Москве. Я не вижу другого пути – это роль государства, это жандарм, это орган, которому передано право на насилие, в том числе, наказывать и, если вы им не пользуетесь, наступает хаос», – пояснил он.

«Сегодня не то, что в Московской области, в Москве 50% домов не готовы по тем нормам, которые есть, к зиме, но они все подписаны. Не только тепло, но и вентиляция, и лифты. Много таких случаев. Потому что жилищная инспекция подчиняется исполнительной власти. То есть, сами себя контролируют. Необходимо выйти к федеральной вертикали жилищного надзора… Там один вопрос стоит у ресурсных организаций – задолженность. Интересуют только деньги. И это неправильно. Должна интересовать безопасность тоже», – уточнил Крохин.

Как подчеркнул эксперт, что в зоне риска все районы и города, где было массовое строительство с подключением к старым коммуникациям. «Если будут повторные сильные морозы, мы можем наблюдать как подобные отключения электричества, так и проблемы с отоплением», – прогнозирует он.

В ходе дискуссии Разворотнева уточнила, что регионы повышенной зоны риска назвать невозможно. «У нас инвентаризации, точного представления о состоянии сетей в стране ни у кого нет. У нас два года назад заработала система Российского мониторинга коммунальных аварий и инцидентов. По крайней мере, сейчас хотя бы есть представление, где чаще рвется и куда надо в первую очередь деньги направлять. В общем, не только в Подмосковье. В зоне риска именно те объекты, которые принадлежали ведомствам, которые были созданы в советские времена для обслуживания каких-то предприятий, и на которые сейчас легла функция обслуживания многоквартирных домов», – отметила депутат.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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