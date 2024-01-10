В Москве снова объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении региональных главков МЧС, ожидается сильный снег и метель, которые ориентировочно продлятся почти сутки.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 18:00 10 января до 21:00 11 января в г. Москве ожидается снег, местами сильный, местами метель. Гололед. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Усиление южного ветра порывами до 18 м/с», – говорится в сообщении московского главного управления МЧС.

Аналогичное предупреждение распространил также подмосковный главк МЧС.

Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность на улице в период ненастья.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в четверг, 11 января, в столичном регионе ожидается оттепель. Температура воздуха поднимется почти до нуля градусов, а в пятницу вновь ожидается похолодание до -10 градусов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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