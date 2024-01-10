Главной угрозой для России в 2024 году станут элитные разборки

Главным риском для России в наступившем 2024 году могут стать элитные разборки на фоне возможных кадровых перестановок в руководстве страны. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политтехнолог Андрей Богданов. По его оценке, есть предпосылки, что изменения во внутренней политике будут не в либеральном ключе.

Главным итогом 2023 года для всей планеты эксперт назвал события, связанные с развитием искусственного интеллекта. «ИИ реально наступает!» – констатировал Богданов.

Как считает политолог, ключевым событием 2023 года во внешней политике стал «первый этап войны на Ближнем Востоке», внутри России – «введение цифрового рубля».

Говоря о перспективах 2024 года, Богданов выделил высокую вероятность «элитных разборок», которые, по его мнению, несут в себе главные риски для страны. Политолог считает, что последствия этих «разборок» будут зависеть от степени их серьезности.

Эксперт также допустил кадровые перестановки в руководстве страны ещё до завершения президентских выборов. «После каждых вторых выборов проходили кадровые перестановки. Думаю, они будут и сейчас. Допускаю, что еще до выборов. Точно не в либеральную сторону. ⁠Думаю, как всегда, эти перестановки никто не угадает. Поэтому нет смысла гадать», – заключил Богданов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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