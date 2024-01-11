Эстония пообещала Киеву военную помощь на 1,2 млрд евро

Таллин принял решение о предоставлении нового пакета военной помощи Киеву на сумму в размере 1,2 млрд евро до 2027 года. Об этом сообщил президент Эстонии Алар Карис на пресс-конференции с участием Владимира Зеленского.

«Поддержка [Украины] должна продолжаться. Долгосрочный взнос Эстонии до 2027 года составит €1,2 млрд», – цитирует его заявление ТАСС

Карис добавил, что Киеву «необходимы лучшие вооружения», поэтому страны ЕС должны нарастить военное производство.

Таллин, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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