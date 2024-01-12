Патриот-«экстремист»: Басманный суд Москвы арестовал Удальцова

Басманный суд Москвы принял решение об аресте лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова по уголовному делу об оправдании терроризма с использованием Интернета.

«Суд постановил ходатайство следствия об избрании Удальцову меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 февраля», – зачитала решение судья Евгения Николаева, которую цитирует ТАСС.

По словам самого обвиняемого, которые приводят телеграм-каналы, поводом для возбуждения уголовного дела стали его посты в защиту членов марксистского кружка из Уфы, которых обвинили в организации террористического сообщества.

Как сообщают соратники лидера «Левого фронта», Удальцов не признаёт свою вину и в случае назначения реального срока готов отправиться в зону специальной военной операции в качестве штурмовика.

Удальцов перед началом судебного заседания заявил, что педъявленные обвинения иначе как «бредом» назвать не может.

Лидер «Левого фронта» был задержан накануне утром. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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