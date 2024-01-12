Цель достигнута: ВС РФ за неделю нанесли 23 групповых удара по военным объектам на Украине

Российские войска за неделю с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами.

Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, целью стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющие производство, модернизацию и ремонт самолетов, беспилотных летательных аппаратов, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем. Также, поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

В то же время авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолёты Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты «MALD» и 161 беспилотный летательный аппарат.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск за прошедшую неделю уничтожены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, десять складов с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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