Выходные в Москве будут морозными: синоптики уточнили, когда ожидать новую оттепель

В предстоящие выходные дни в московском регионе ожидается морозная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, очередная оттепель возможна в начале следующей недели.

В субботу, 13 января, в Москве подморозит до -24...-22°, по области – до -27...-22°. Днем в столице -15...-13°, в Подмосковье – -18...-13°. В воскресенье, 14 января, ожидается похожая погода, но при этом в светлое время суток возможен местами небольшой снег.

В понедельник, 15 января, временами прогнозируется снег. Температура ночью -16...-11°, днем -6...-1°. Во вторник, 16 января, вероятен небольшой снег. Температура ночью и днем будет колебаться в пределах -7...-2°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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