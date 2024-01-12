Ожидания от 2024 года: Россия далека от паники

Россия далека от паники: среди россиян меньше оптимистов, чем в среднем по миру, но при этом доля пессимистов тоже меньше. Об этом свидетельствуют результаты опроса международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International, которые публикует исследовательский холдинг «Ромир».

Как следует из результатов исследования, каждый четвертый человек во всем мире (26%) ожидает более мирного 2024 года, а двое из пяти респондентов (39%) опасаются противоположного – более неспокойного года. Почти все остальные (29%) ожидают того же, что и раньше. Наибольшую тревожность относительно возможных конфликтов выражают в первую очередь жители Евросоюза (56%), США (59%) и Канады (53%). Противоположные настроения в большей степени фиксируются в странах глобального Юга и Востока, например, в Афганистане и Индонезии, где доля позитивных ожиданий в отношении более мирного 2024 года достигает 68%. Выше уровень оптимизма относительно более мирного года среди мусульман (38%).

Как отмечает «Ромир», в России более мирного года ожидает каждый восьмой респондент (12%), чуть более трети опрошенных (35%) представляют 2024 год более конфликтным, а 29% – таким же, как предыдущий.

«Мировые настроения относительно мира и возможных вооруженных конфликтов, как впрочем и в вопросах глобального оптимизма/пессимизма и экономических надежд, опять демонстрируют смещение надежд на Восток и концентрацию тревожности на Западе. Россия при этом далека от паники. Среди россиян меньше оптимистов, чем в среднем по миру, но и доля пессимистов тоже ниже. В целом, в вопросе мирных ожиданий на 2024 год высокую степень оптимизма показали представители православия и ислама, что, вероятно, связано с приверженностью традиционным ценностям», – пояснил президент «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин.

Глобальный опрос «Конец года» (End of the Year) международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International был проведен в конце 2023 года в 40 государствах мира. В России исследование проводил «Ромир».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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