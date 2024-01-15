В Москве отмечено снижение уровня преступности

В Москве в 2023 году совершено 133 650 преступлений, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. При этом почти на четверть отмечен рост числа мошенничеств. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Судя по статистике, больше всего преступлений было совершено в Центральном и Юго-Восточном округах – по 15 839. При этом в ЦАО отмечено снижение криминала на 15,2%, а в ЮВАО – зафиксирован рост на 3,5%. На третьем месте Восточный округ, в котором было совершено 15 366 преступлений, что на 2,8% меньше, чем годом ранее.

Всего в столице совершено 1065 (-30,7%) грабежей, 172 хулиганства (-16,5%), 49 038 (+25,2%) мошенничеств, 279 (-25,4%) разбойных нападений, 44 442 (-22%) кражи, в том числе 279 (-24,4%) из квартир, 380 (-32,5%) краж автомобилей, 314 (-32%) вымогательств.

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ) было зафиксировано 595 раз (-12%), в том числе 132 – со смертельным исходом (-11,4%).

«35 633 (-26,5%) преступления совершено в общественных местах, в том числе 19 571 (-29,9%) – на улицах», – уточнили в надзорном ведомстве.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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