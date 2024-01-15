Москву опять ожидают перепады температуры и атмосферного давления

В ближайшие дни в московском регионе сохранится переменчивая погода со значительными перепадами температуры и атмосферного давления. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, после оттепели в середине недели вновь подморозит.

Во вторник, 16 января, вновь ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ночью в Москве -4...-2°, по области -7...-2°. Днем ожидается около нуля.

В среду, 17 января, вероятен небольшой снег. Ночью и днем подморозит в Москве до -10...-8°, по области – до -12...-7°. Местами возможен порывистый ветер до 15 м/с.

В четверг, 18 января, ночью преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве опустится до -18...-16°, по области – до -21...-16° при порывистом ветре до 17 м/с. В Светлое время суток прогнозируется снег, местами сильный, метель. При этом столбики термометра в столице поднимутся в Москве до -4...-2°, по области – до -6...-1° на фоне порывистого ветра до 15-20 м/с.

В пятницу, 19 января, ожидается снег. Ночью -8...-3°, днем -4...1°. В субботу, 20 января, вновь подморозит – ночью до -15...-10°, днем – до -11...-6°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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