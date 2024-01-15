США блокируют запрет биологического оружия: готовятся новые искусственно управляемые эпидемии

США блокируют любые международные инициативы по верификации Конвенции о запрещении биологического оружия. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, одновременно Вашингтон готовит новые искусственно управляемые эпидемии

«Особую обеспокоенность вызывает факт блокировки Соединенными Штатами любых международных инициатив по верификации Конвенции о запрещении биологического оружия. Это исключает возможность проверки деятельности лабораторий как на территории США, так и за ее пределами. Прошедшие в 2023 году мероприятия на площадке КБТО еще раз подтвердили принципиальное нежелание Вашингтона к возобновлению переговоров о создании юридически обязывающего механизма проверки», – констатировал он.

При этом Кириллов подчеркнул, что «работа американских военных биологов направлена на формирование «искусственно управляемых эпидемий» и не контролируется в рамках КБТО и механизма Генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия».

При этом, по его словам, прогноз развития ситуации предполагает дальнейшее ухудшение эпидемической обстановки с возможным формированием искусственных очагов заболеваний и неконтролируемым расширением ареала переносчиков.

«Так, в течение последних двух лет в Южной и Центральной Европе уже зафиксировано увеличение численности не-эндемичных азиатских тигровых комаров. В Германии популяции этого вида сформировались в пяти федеральных районах. Другой вид комаров, являющийся переносчиком лихорадки Западного Нила, был выявлен на территории Швеции и Финляндии», – уточнил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

«Одновременно в государствах Евросоюза отмечен рост заболеваемости нехарактерными трансмиссивными инфекциями. В течение года в Европе зарегистрировано больше инфицированных лихорадкой денге, чем за предыдущее десятилетие. Также зафиксирован пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила – более тысячи случаев, из них 92 смертельных», – отметил Кириллов.

По его словам, особую обеспокоенность вызывает рост числа исследований вирусов натуральной оспы и других патогенных для человека ортопоксвирусов, проводимых американскими военными специалистами. Речь идет об оценке вируса оспы обезьян в качестве потенциального поражающего биологического агента и поиске агентных имитаторов вирусов натуральной оспы.

«Напомню, что работы с данным вирусом разрешены лишь в двух учреждениях – это Центр по контролю заболеваемости в США и государственный научный центр «Вектор» в России», – пояснил Кириллов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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