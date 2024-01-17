Снежный ураган: в Москве объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, ожидается сильный снег и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 15 часов 18 января до 10 часов 19 января в Москве ожидается сильный снег, мокрый снег, метель. В ночные часы местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежные заносы. Усиление юго-восточного ветра с порывами 15-20 м/с», – предупредили спасатели.

Аналогичное предупреждение распространил подмосковный главк МЧС.

Согласно уточненному прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на четверг, 18 января, в столичном регионе похолодает до -16…-18 градусов. В дневное время температура воздуха будет колебаться около -10 градусов. В пятницу, 19 января, ожидается оттепель – прогнозируется около нуля градусов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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