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Четверг, 18 января 2024, 11:41 мск

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СКР заочно предъявил обвинения бывшим руководителям Нацбанка и Минфина Украины

Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинения бывшим руководителям Национального банка и министерства финансов Украины, которые обеспечивали финансирование так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Заочно предъявлено обвинение еще ряду бывших членов СНБ Украины: Александру Шлапаку, занимавшему должность министра финансов Украины, и бывшему главе Национального банка Украины Степану Кубиве», – уточнили в СК.

«Наряду с другими они принимали решение о начале так называемой АТО на Донбассе и согласно распределению преступных ролей обеспечивали ее финансирование за счет средств госбюджета», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время принимаются меры к розыску и аресту этих лиц.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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