Армия России взяла под контроль населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции за последние сутки. Всего на фронтах СВО противник потерял порядка 860 боевиков. При этом разгромлены два пункта временной дислокации иностранных наемников и четыре склада ракет и боеприпасов.

Как следует из данных ведомства, самые серьезные потери ВСУ по-прежнему несут на Донецком направлении, где в результате успешных активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Веселое. Вместе с тем, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ близ Клещеевки и Андреевки.

В результате уничтожено свыше 260-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На остальных направлениях СВО были отражены порядка 10 атак ВСУ и уничтожено 600 боевиков, а также три танка, девять боевых бронированных машин, в том числе БМП «Bradley», 11 автомобилей, три САУ «Гвоздика», две артиллерийские системы М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы, также гаубица М119 производства США, две гаубицы FH-70 производства Великобритании и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства. Также разгромлены две гаубицы Д-20, и по одной – Д-30, «Гиацинт-Б» и «Мста-Б».

При этом ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок российских войск поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников, четыре склада ракет и боеприпасов, 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 133-х районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты две тактические ракеты «Точка-У», управляемая авиабомба «JDAM» производства США, а также 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS (США) и «Vampire» (Чехия). Кроме того, уничтожен 91 украинский беспилотник в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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