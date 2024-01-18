Спецборт МЧС доставил в Москву из Газы новую группу россиян

Сегодня самолет Ил-76 МЧС РФ доставил в Москву новую группу граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа. Спецборт доставил в Россию еще 35 человек, в том числе 25 детей, уточнили в ведомстве.

Всего на родину возвращены 1 193 россиянина и члены их семей, изъявивших желание покинуть зону палестино-израильского конфликта.

Согласно последним данным минздрава палестинского анклава, число погибших в секторе Газа в результате ударов израильских военных превысило отметку в 24,6 тысячи. Ранены 61 830 человек.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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