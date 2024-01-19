Россия уже победила в конфликте с коллективным Западом в украинском конфликте, окончание которого произойдет уже в этом году. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил американский военный эксперт, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, итоги противостояния будет определять исключительно Москва с безоговорочной капитуляцией Киева.

«Россия победит в этой войне. Ещё предстоит долго воевать, но эта война не может продолжаться бесконечно. Запад устал. США и Запад уже отворачиваются от Украины. И Украина останется один на один со своей жертвенностью... Не могу сказать, как эта победа будет выглядеть. Только российские власти могут сказать. Условия для победы складываются. Уверен, что это произойдет в этом году», – сказал Риттер.

Американский военный эксперт назвал политическими играми для внутреннего украинского пользователя подписанное неделю назад соглашение о безопасности между Киевом и Лондоном. «Ни о каких гарантиях там речи не идет. Это соглашение начнет действовать после того, как завершится этот конфликт. Украина не победит в этой войне… То есть, любое соглашение между правительством Зеленского и Великобританией не будет иметь никакого значения. Это политические игры... Ничто не изменит результат этого конфликта», – подчеркнул он.

«То же самое касается Франции. Да, Франция предоставит какие-то вооружения, какие-то солдаты у России от этого погибнут, но результат это не изменит – победа России неизбежна. Никакие действия коллективного Запада не изменят этот исход… Украинская нация погибает, она получает ложные обещания, и это очевидно. Что же касается США, к сожалению, США – нехороший друг. Мы утверждаем, что будем с ними до конца, что мы хорошие друзья, но чуть что мы сразу убегаем… Мы бросим Украину, как бросили Афганистан, Южный Вьетнам потому, что нам нет никакого дела до Украины. Это инструмент для достижения целей, которые не достигаемы. При первой возможности мы отвернемся от Украины», – пояснил Риттер.

По его оценке, этой войны вообще бы не случилось, если бы США следовали достигнутым ранее договоренностям. «Эта война не длилась бы так долго, если б мы не помогали Украине. Эта война вообще бы не началась, если бы не было американской политики по расширению НАТО, несмотря на все обещания, которые давались [экс-президенту СССР Михаилу] Горбачеву. И посол Бернс говорил, что это приведет к войне. Мы знали это в 2008 году. Привели этих бандеровцев к власти на Украине в 2014 году. Мы знали, что это очень плохие люди, что они будут совершать зверства против россиян. Мы хотели, чтобы они это делали. Вся эта политика заключалась в том, чтобы вредить России. И эта политика не принесла ожидаемых результатов. Она закончилась провалом. И, как всегда, США в таких случаях делают – они просто отвернутся от этой проблемы», – отметил он.

«Как американец, хотел бы извиниться за то, что мы с вами сделали. Это просто ужасно. Американский народ позволил своим властям вредить России… Пожалуйста, простите нас. Мы поступили и поступаем неправильно… Причиной конфликта являемся мы», – обратился Риттер к россиянам.

Говоря о перспективах противостояния на Украине, американский эксперт высказал уверенность, что определять их будет только Россия. «Не могу выступать за российские власти, но как аналитик я убежден, что именно Россия определит исход и условия, на которых закончится этот конфликт. Ни Украина, ни США не смогут определять этот исход. Формула Зеленского нереалистична», – полагает он.

По его мнению, лучшая гарантия мира в будущем – это «решительная победа России в этом конфликте». «Тогда Запад больше никогда не сможет использовать Украину, чтобы вредить России. Когда это произойдет, Россия создаст вот эту новую реальность. И США придется адаптироваться к этой реальности… Я считаю, что переговоры будут проходить по модели переговоров, которые состоялись между США и Японией в 1945 году – безоговорочная капитуляция Японии тогда произошла. То же самое произойдет с Украиной. Только Россия будет определять, что будет с Украиной. И эти условия будут определяться интересами России в области безопасности», – подчеркнул Риттер.

«А что же с Одессой? Это решение принимать российским властям, но как аналитик могу сказать, что, если позволить Одессе остаться в руках Украины, это никогда не даст Крыму жить в безопасности. То же самое касается Черного моря… И Путин говорил, что Одесса – это русский город, и Николаев, Днепропетровск, Харьков. Не будет мира с коллективным Западом, с Украиной, если эти русские территории не станут частью России. Необходимо, чтобы также Украина избавилась от бандеровской идеологии, от фашистских, нацистских пережитков, которые были возвращены к жизни», – заключил Риттер.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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