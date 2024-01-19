«По-зимнему вполне комфортно»: погода в Москве стабилизируется

В ближайшие дни погода в московском регионе стабилизируется благодаря антициклону, который распространится с запада. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в выходные и начале следующей недели будет по-зимнему вполне комфортно, температура воздуха лишь немного будет ниже нормы.

В субботу, 20 января, преимущественно без осадков. Ночью в Москве -12...-10°, по области -15...-10°. В светлое время суток в столице -7...-5°, в Подмосковье -9...-4°. Возможна гололедица.

В воскресенье, 21 января, местами вероятен небольшой снег. Новью в Москве -13...-11°, по области -16...-11°. Днем в столице температура воздуха повысился до -8...-6°, в Подмосковье – до -11...-6°.

В понедельник, 22 января, преимущественно без осадков. Ночью подморозит до -22...-17°, днем -11...-6°. Во вторник, 23 января, местами возможен небольшой снег. Температура ночью -14...-9°, днем -7...-2°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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