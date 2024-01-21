Вековая годовщина: в Москве почтили память вождя революции Владимира Ленина (ФОТО, ВИДЕО)

В Москве руководство КПРФ во главе с лидером компартии Геннадием Зюгановым почтили память вождя революции Владимира Ленина, погибшего 100 лет назад. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в церемонии возложения венков к мавзолею приняли участие также представители общественных организаций левого народно-патриотического движения.

Лидер КПРФ выразил надежду, что действующий глава государства поймёт, что без курса, который выработали Ленин и Сталин, у современной России не будет побед. Социализм стучится во все двери, подчеркнул он.

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Москва, Ольга Ветрова

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