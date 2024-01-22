Московский суд взыскал с Филиппа Киркорова налоговую задолженность

Мировой судья судебного участка №374 Таганского района г. Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Филиппа Киркорова задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 млн 972 тысячи 985 рублей. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

При этом уточняется, что артист обязан выплатить государственную пошлину в доход бюджета города Москвы в размере 24 тысячи 32 рубля 46 копеек.

По состоянию на 22 января 2024 года судебный приказ в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, Киркоров попал в опалу после посещения скандальной «голой» вечеринки. Несмотря на извинения, артист столкнулся с бойкотом. Кадры с его участием были вырезаны из новогодних шоу, а также фильма «Иван Васильевич меняет все». Судя по последним сообщениям прессы, имя Киркорова пропало из афиш премии «Золотой граммофон» и праздничного концерта 8 марта.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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