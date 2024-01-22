Климатическая аномалия: в Москве опять ожидается оттепель

В ближайшие дни в московском регионе ожидается очередная оттепель. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха будет превышать климатическую норму.

Как отмечают синоптики, во вторник и в ночь на среду вероятны снег, местами с метелью. Днем в среду и четверг также возможны осадки в виде снега и мокрого снега. При этом температура воздуха в дневное время почти всю неделю будет колебаться около нулевой отметки.

В конце недели, в пятницу и субботу, 26 и 27 января, прогнозируется незначительное понижение температуры. Ночью будет подмораживать максимум до -7…-9 °, днем ожидается -6...-1°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube