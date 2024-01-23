В Москве объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, ненастье обрушится ориентировочно в 15 часов и продлится до утра следующего дня.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 15 часов 23 января до 10 часов 24 января в Москве ожидается снег, местами метель. На дорогах гололедица, снежные заносы. Усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 17 м/с», – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение опубликовал подмосковный главк МЧС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в столичном регионе ожидается -3…-1 градус. Завтра, 24 января, температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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