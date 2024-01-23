Пора созывать трибунал: в Госдуме грозят Зеленскому смертной казнью

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов выступил с инициативой возвращения смертной казни для адекватного наказания за преступления президента Украины Владимира Зеленского, который использует нацистские методы войны против мирного населения. По его оценке, пора созывать трибунал.

«Подлецу и мерзавцу Зеленскому, фашисту недобитому пора саван себе готовить, потому что абсолютно убежден, нужно создавать трибунал уже сейчас. Он обязательно будет. И я бы провел этот трибунал в Одессе в Доме профсоюзов, где 2 мая 2014 года заживо были сожжены ни в чем не повинные люди», – подчеркнул Миронов.

Как считает политик, для адекватного наказания за преступления лидера киевского режима необходимо вернуть смертную казнь. «За такие преступления против человечности надо вернуть смертную казнь, и для таких господ, как Зеленский, обязательно привести, в конце концов, это решение в исполнение. Так оно и будет, нисколько не сомневаюсь», – заявил он.

При этом Миронов констатировал, отвечать придется всем – и исполнителям преступлений в лице киевского режима, и коллективному Западу, который провоцирует на преступления, в том числе, против мирных граждан РФ. «И тем, кто издает такие приказы, и тем, кто провоцирует и поставляет это бесчеловечное оружие, направленное против мирных граждан, отвечать придется. И абсолютно убежден, трибунал, направленный против преступления нацистов во главе с сегодняшней Украиной, обязательно должен быть. Так оно и будет. Победа будет за нами», – заключил лидер «эсеров».

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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