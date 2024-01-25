В выходные Москву немного подморозит

В предстоящие выходные дни в московском регионе синоптики ожидают комфортную для зимы погоду. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, днем будет небольшой минус, понижение температуры воздуха ниже 10 градусов возможно только в ночное время.

В пятницу, 26 января, ожидается небольшой снег, по области местами умеренный. Ночью в Москве -4...-2°, по области -7...-2°. Днем в столице -3...-1°, в Подмосковье -6...-1°. Гололедица.

В субботу, 27 января, вероятен небольшой снег. Ночью в Москве -8...-6°, по области -11...-6°. Днем в столице -5...-3°, в Подмосковье -7...-2°. Гололедица.

В воскресенье, 28 января, местами возможен небольшой снег. Ночью в Москве -10...-8°, по области -13...-8°, местами до -18°. Днем в столице -5...-3°, в Подмосковье -8...-3°.

В понедельник, 29 января, местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью -15...-10°, днем -6...-1°. Во вторник, 30 января, вновь возможны небольшие осадки. Ночью -6...-1°, днем -3...2°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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