Военные угрозы для России: блокада Калининграда и ликвидация Приднестровья

Главными угрозами для России в противостоянии с коллективным Западом могут стать блокада Калининграда, ликвидация Приднестровья и открытый конфликт с НАТО. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политолог, доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВЩЭ Андрей Суздальцев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, победу РФ обеспечит взятие под контроль Харькова и Одессы.

Среди главных рисков эксперт назвал беспечное отношение к кибервойне и возможности для дальнейшего развития военно-промышленного комплекса (ВПК). «Эта война артиллерийская, плюс БпЛА, дроны. То есть, это борьба двух ВПК, которые должны все это обеспечить. Это в первую очередь. Далее кибервойна, не забываем про нее. У нас действительно очень тяжелая обстановка здесь… Есть вопрос кибербезопасности – это проблема для нас. Наши администраторы сетей и так далее ведут себя зачастую как будто не идет война. И эти сети взламываются. Это одна из угроз», – подчеркнул Суздальцев.

«Авиация и ПВО будут наращиваться на Украине. Это апрель, май и лето. Когда все это будет заканчиваться, конечно, надо ожидать удара в спину – это блокада Калининграда и наверно ликвидация Приднестровской молдавской республики. Мы не исключаем, что в конце года увидим там подразделения войск НАТО уже под своими флагами, как в 1973 году на арабском востоке», – предупредил политолог.

С учетом этих угроз Суздальцев полагает, что для начала переговоров с Украиной России нужен перевес. «То, что сейчас готовится в Швейцарии, вот этот стол – конечно, ни один деятель Украины не сказал ни слова, что он готов к переговорам, но нам нужен здесь перевес. Нам нужны два города, объективно говоря, Харьков и Одесса и доступ к Приднестровью. Всё. В принципе, это обеспечит нашу победу», – заключил Суздальцев.

Накануне Швейцария заявила о готовности стать площадкой по урегулированию российско-украинского конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке встретился со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. По ее итогам Кассис заявил, что стороны обсудили выполнение «формулы мира», которую продвигают украинцы, и допустил, что не все 10 пунктов плана Киева могут стать базой для переговоров.

Лавров после встречи отметил, что для Швейцарии роль миротворца в данном случае затрудняется ее собственной стратегией, которая предусматривает заинтересованность выстраивать европейскую безопасность не c Россией, а против нее, а также тем, что Берн с 2022 года поддерживал все пакеты антироссийских санкций ЕС.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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