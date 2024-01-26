На следующей неделе Москву ожидает мартовская погода

В московском регионе на следующей неделе синоптики ожидают очередное повышение температуры воздуха. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в светлое время суток столбики термометров будут подниматься до плюс 1 градуса, что соответствует погоде в марте.

По его словам, заметное потепление начнется 30 и 31 января: во вторник и среду в Москве ночью от минус 4 до минус 2 градусов, по области до минус 7, днем – от минус 5 до ноля. Местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. «Уже во вторник и среду температура на 6 градусов выше нормы. Это уже совсем мартовская температура, оттепельная погода», – сказал Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

Синоптик уточнил, что вторая половина недели – с 1 по 4 февраля – также ожидается теплой: ночью температура от минус 7 до минус 2, а днем от минус 4 до плюс 1. Также до конца недели прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега.

Вместе с тем Вильфанд отметил, что в предстоящие выходные в Москве будет ещё зимняя погода – ночью температура будет около минус 10, а днем – около минус 5. В субботу ожидается небольшой снег, в воскресенье – облачно с прояснениями, временами будет солнце.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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