Потеря Россией Южного Кавказа грозит обернуться проблемами на Ближнем Востоке

Для России возрастают риски потери репутации на Южном Кавказе, что ведет к ослаблению позиций Москвы на Ближнем Востоке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказала политолог-востоковед Каринэ Геворгян сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее оценке, это может затормозить развитие важного экономического проекта «Север – Юг».

«Учитывая сосредоточенность, акцентированность российских политиков на западном направлении, имею в виду украинский театр военных действий и все вокруг него, считаю, что риск бездействия для России на Южном Кавказе может привести к опасным последствиям для Москвы и потерей ею позиций в этом регионе», – пояснила Геворгян.

Как полагает эксперт, сложившийся после ухода России вакуум заполнит, скорее всего, Турция. «И России придется с этим считаться несмотря на то, что сейчас Турецкую республику всячески западные партнеры подталкивают к тому, чтобы создать России проблемы: закрыть для России еще одну «калитку» – проливы Босфор и Дарданеллы. Если это давление окажется сильным, а Турция получит определенные, очень серьезные преференции, это возможно», – уточнила она.

«Это все взаимосвязанные процессы. Регион Южного Кавказа, акватория Черного моря и выход в Средиземное море, – это все в одном узле… Если посмотреть, как будут развиваться судьбы государств Южного Кавказа, надо отслеживать и мониторить ежечасно ситуацию по внутренним и по внешним контурам – Иран, Турция, Балканы. Это очень важно, потому что часто это игнорируется, а потом вдруг становится известно: ба, да тут опять конфликт, опять Косово, проблемы тут и там, молодежные выступления в Белграде... Это все взаимосвязано, это сообщающиеся сосуды», – подчеркнула политолог.

«Для России возрастают риски потери репутации в этом регионе, что ведет к ослаблению позиций на Ближнем Востоке. Потому что по понятным причинам, коммуникации и выход к российской базе в Сирии во многом усложняется. Также развитие проекта «Север – Юг», экономического, очень выгодного для всех стран и Южного Кавказа, и Ирана, и самой России, тоже притормаживается», – заключила Геворгян.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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