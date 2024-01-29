«Ответ будет такой сокрушительной силы…» В Совфеде оценили воинственные заявления западных государств

Любые попытки втянуть Россию в прямой конфликт с Западом получат сокрушительный ответ. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя крупнейшие учения НАТО «Стойкий защитник-24», сценарий которых отрабатывает прямое военное столкновение с Россией. По его оценке, подобная позиция некоторых государств является лишь «работой на публику».

«В последнее время очень многие западные страны говорят о подготовке войны с Россией… Хочу напомнить слова нашего президента и многих других больших политиков – одно дело, когда мы воюем с Украиной, где очень много проживает русского народа и братских украинцев, мы стараемся щадить население, атаковать только военные объекты и технику. Но если речь пойдет о западных странах, у нас никаких ограничений быть не может, чтобы они даже в иллюзиях не жили, что они могут нас за счет своего экономического и оборонного потенциала победить. Думаю, все имеющиеся у нас силы и средства, включая ядерные будут использованы. И пусть даже не вынашивают такую мечту, что они могут победить российское государство», – подчеркнул сенатор в пресс-центре «Парламентской газеты».

При этом Джабаров обратил внимание, что в период активной подготовки учений НАТО в Калининградскую область посетил президент РФ Владимир Путин, хотя все были уверены, что он туда не поедет. «Думаю, что многие горячие головы на Западе должны хорошо задуматься… Владимир Владимирович показал, кто в доме хозяин. Он приехал в свой российский регион, провел много замечательных мероприятий. Регион укреплен как никогда. И поэтому даже попытки запугать нас – оторвать Калининградскую область, заблокировать Балтийский флот в портах Балтийск и Кронштадт – всё это работа на публику и не более того», – сказал он.

«Пусть только попробуют хотя бы раз это сделать. Думаю, ответ будет такой сокрушительной силы, что в следующий раз попытки не потребуется», – заключил Джабаров.

На прошлой неделе стартовал подготовительный этап самых масштабных с 1988 года военных учений НАТО, сценарий которых предусматривает прямой военный конфликт с Россией. В маневрах примут участие порядка 90 тысяч военнослужащих из 31 страны на полигонах от Румынии до Норвегии. Планируется, что будут задействованные около 50 боевых кораблей, 80 самолетов, более 1 тысячи единиц наземной техники, в том числе 133 танка. Активный этап учений с военными операциями будет проходить с 31 января до 31 мая.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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