Спортивный арбитраж вынес приговор российской фигуристке Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Согласно решению CAS, спортсменка должна лишиться всех наград, начиная с 25 декабря 2021 года, в том числе олимпийского золота за командные выступления по итогам Игр в Пекине.

Запрещенный препарат триметазидин обнаружен в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года. Результат этой проверки был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка в составе российской сборной уже выиграла командный олимпийский турнир.

В решении суда также отмечается, что вопрос лишения наград будут рассматривать соответствующие спортивные организации. Вердикт CAS является окончательным, но у сторон есть право подать апелляцию в течение 30 дней по ограниченным основаниям.

Лозанна, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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