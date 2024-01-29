Оттепель в Москве: синоптики уточнили, когда ждать морозы

В ближайшие дни в московском регионе ожидается аномально теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температурный фон будет выше климатической нормы на 4-5°, но к выходным похолодает.

В течение рабочей недели днем и ночью столбик термометра будет колебаться около нулей отметки, в светлое время суток возможно до +4 градусов. При этом возможны небольшие осадки.

Подморозит только в ночь на субботу, 3 февраля. Ожидается небольшой снег и до -11...-6°. Днем прогнозируется -6...-1°.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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