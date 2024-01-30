МВФ верит в развитие экономики России

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста российской экономики по итогам 2024 года. Как считают эксперты организации, ожидается увеличения ВВП РФ на 2,6%, что на 1,5 процентных пункта выше предыдущей оценки.

Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша подчеркнул, что экономика России показывает более высокие темпы роста, чем ожидалось. «Если глобальные нефтяные цены сократятся, это не обязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть», – сказал Гуринша (цитата по РИА «Новости»).

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития РФ, ВВП России в 2024 году вырастет на 2,3%.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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