США больше не обладают неоспоримым первенством – признание главы ЦРУ

США больше не обладают неоспоримым первенством в стратегической конкуренции на фоне подъема Китая и реваншизма России. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс. По его оценке, ситуация усложняется технологической революцией, но это не помешает попыткам усилить вербовку агентов в РФ.

«Подъем Китая и реваншизм России создают устрашающие геополитические проблемы в мире интенсивной стратегической конкуренции, в котором Соединенные штаты больше не обладают неоспоримым первенством», – заявил Бернс в своей статье «Трансформация ЦРУ в эпоху конкуренции» в Foreign affairs.

По его мнению, ситуация еще больше осложняется технологической революцией, которая более масштабная, чем промышленная революция или начало ядерного века. «От микрочипов до искусственного интеллекта и квантовых вычислений – новые технологии меняют мир, включая профессию разведчика. Во многих отношениях эти события усложняют работу ЦРУ как никогда, предоставляя противникам новые мощные инструменты, позволяющие запутывать нас, уклоняться от нас и шпионить за нами», – отметил он.

«И все же несмотря на то, что мир меняется, шпионаж останется при взаимодействии между людьми. По-прежнему будут существовать секреты, которые смогут раскрыть только люди, и тайные операции, которые смогут проводить только люди. Технологические достижения, особенно в области радиоразведки, не сделали человеческие операции неактуальными», – подчеркнул глава ЦРУ.

«В мире, в котором главных соперников Соединенных штатов – Китая и России – возглавляют персоналистские автократы, действующие в небольших и изолированных кругах советников, понимание намерений лидеров становится более важным и более трудным, чем когда-либо», – добавил американский разведчик.

При этом глава ЦРУ заявил о намерении расширить разведывательную сеть в России. «Недовольство войной продолжает разъедать российское руководство и российский народ под толстой поверхностью государственной пропаганды и репрессий. Это скрытое недовольство создает уникальную возможность для вербовки ЦРУ. Мы не позволим этому пропасть зря», – заключил Бернс.

Вашингтон, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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