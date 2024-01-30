Подготовка к войне? Минобороны Молдавии построит военную базу под Кишиневом

Министерство обороны Молдавии планирует получить в свое ведение земли в пригороде Кишинева Бачой для строительства постоянного военного лагеря. Вопрос решится завтра на заседании правительства республики. Ведомство уже объявило тендер на строительство там военной базы.

«Министерство обороны пригласило строительные компании принять участие в тендере по проектированию и проведению работ. Планируется построить два военных инфраструктурных объекта, на строительство которых выделено 82,2 млн леев (4,5 млн евро)», – говорится в документе Минобороны.

При этом в проекте постановления правительства отмечается, что передача земель сельхозназначения в управление минобороны «обусловлена необходимостью обеспечения непрерывности процесса строительства и развития Национальной армии с целью ее подготовки к выполнению оборонных задач страны». «Одной из основных целей процесса модернизации/развития военной инфраструктуры является реконструкция современного военного лагеря в соответствии с западными военными стандартами», – говорится в документе.

Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый сообщил, что в Бачое будет построена современная база для обеспечения безопасности стратегических военных объектов и защиты гражданского населения. Кроме средств госбюджета, на строительство объекта предоставят деньги США и страны ЕС.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что страны Запада увеличили военную помощь Молдавии – в 2023 году военный бюджет вырос на 68%. США передали партию вооружений на сумму более $3 млн, в том числе, снайперские винтовки, автоматы и беспилотники. ЕС выделил €40 млн на укрепление обороны. Республика также участвует в программе НАТО «Партнерство ради мира».

Согласно Конституции, Молдавия имеет нейтральный статус, но республика сотрудничает с НАТО с 1994 года в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр и бюро по связям Альянса. По результатам соцопросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления в НАТО.

Кишинев, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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