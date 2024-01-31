Февраль в Москве будет снежным и аномально теплым

Последний зимний месяц в московском регионе ожидается на 3-4 градуса теплее климатической нормы. При этом, согласно прогнозу синоптиков, возможны обильные осадки.

«В Москве февраль выдастся на 3-4 градуса теплее положенного (норма: ночью -11,1, днем -4,2). А значит, вторая часть зимы нивелирует образовавшийся в сезоне климатический холод. Осадков выпадет на 40% больше многолетней нормы, которая составляет 44 мм», – уточнил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.

«Несмотря на неустойчивость, сугробы в столице продолжат расти, и составят 50-60 см. Недаром в России февраль называется «снежень»…» – добавил метеоролог.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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