Шойгу перебрасывает военных в Африку – Что будет с СВО?

Бойцы, участвующие в специальной военной операции на Украине, частично переходя в Африканский корпус (АК), отправляются выполнять боевые задачи на черный материк.

Bloomberg пишет, что АК планирует набрать в свои ряды более 20 000 военнослужащих к середине 2024 года. Часть из них будет набрана из бойцов, которые уже выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Кроме того, такие перестановки зачастую не опираются на текущие интересы российской армии и могут являться нецелесообразными. Переброс солдат из зоны специальной военной операции может негативно повлиять на текущую боеспособность.

Возможной причиной укомплектования АК за счет бойцов с СВО могут являться личные интересы частных лиц на Черном континенте. Чем быстрее Африканский Корпус полностью соберется, тем быстрее получится обеспечить выполнение контрактов с государствами материка, наладить поставки драгоценных металлов и других ископаемых ресурсов, а также реализовать бизнес-планы интересантов.

Важно отметить, что официальные представители «Африканского корпуса» МО РФ не спешат уточнять цели подразделения и его дальнейшие планы, а также отказываются давать комментарии СМИ. Все их заявления, кроме информации о наборе, содержат в себе общие формулировки и новости различных стран материка.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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