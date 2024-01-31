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Среда, 31 января 2024, 17:43 мск

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Мосгордума утвердила досрочное сложение депутатских полномочий Владимира Рыжкова

Фото: телеграм-канал Московской городской думы

Полномочия депутата Московской городской Думы Владимира Рыжкова досрочно прекращены. Соответствующее решение принято столичным парламентом большинством голосов.

Ранее Рыжков направил заявление о добровольном и досрочном сложении депутатских полномочий 25 декабря. «Настоящим заявляю о сложении с себя депутатских полномочий по 37 избирательному округу по собственному желанию в связи с изменением семейных, личных и рабочих обстоятельств», – отмечается в заявлении Рыжкова, текст которого приводится на официальном портале Мосгордумы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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